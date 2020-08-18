Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 1391'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 366'ya yükselirken, Katar ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 419 kişinin enfekte olduğu, 306 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 1391'e, vakaların 39 bin 444'e, iyileşenlerin 27 bin 653'e çıktığı kaydedildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin vefat ettiğini, 365 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 366'ya, toplam vaka sayısının da 64 bin 906'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 57 bin 909'a ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 293 yeni vaka tespit edildiği, 267 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 115 bin 661'e, iyileşen sayısının da 112 bin 355'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193'te kaldığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 40 yeni vaka tespit edildiğini, 2 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Ülkede toplam vaka sayısının 1438'e, iyileşenlerin sayısının 1243'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.