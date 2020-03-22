Cezayir ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Cezayir ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm vakaları Cezayir'de 17'ye, Bahreyn'de 2'ye yükseldi.

Cezayir ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm vakaları Cezayir'de 17'ye, Bahreyn'de 2'ye yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar düzenlediği basın toplantısında Becaye ve Hanşele kentlerinde iki kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, böylece ülkede virüsten ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede virüse yakalananların çoğunun Buleyde kentinden olduğuna işaret eden Fevrar, 62 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının da 201'e çıktığını aktardı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan döndükten sonra bir karantina merkezinde tedavi altına alınan 51 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, böylelikle şu ana kadar ülkede Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün gerçekleşmiş olduğu aktarıldı.

Ülkede şu ana kadar 332 Kovid-19 vakası tespit edildiği, 149 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Koronavirüs, Bahreyn, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:00 Kaynak: AA

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