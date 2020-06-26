Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Cezayir'de 7, Fas'ta 1 kişi daha hayatını kaybederken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği, 240 kişide vaka tespit edildiği, 146 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 885'e, vaka sayısın 12 bin 685'e, iyileşenlerin 9 bin 66'ya ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu vaka artışının Cezayir'de bir gün içinde kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtiliyor.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 295 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 218'e, vaka sayısının 11 bin 633'e, iyileşen sayısının 8 bin 656'ya yükseldiği belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 kişide daha virüs tespit edildiği, 33 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1104'e, iyileşen sayısının ise 830'a çıktığı aktarıldı.