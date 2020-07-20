Cezayir ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Cezayir ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 9, Filistin'de 1 kişi hayatını kaybederken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 9, Filistin'de 1 kişi hayatını kaybederken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

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Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada dün 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkede 607 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1087'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada vaka sayısının 3 bin 691'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada sağlığına kavuşan kişi sayısının da 16 bin 400 olduğu bildirildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 468 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölen kişi sayısının 65'e çıktığı, vaka sayısının 10 bin 520'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 95 olduğu belirtildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede vaka sayısının 1381'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 1099 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 5 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 1223 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, salgın nedeniyle vefat eden kişi sayısının 11 olduğu, 4 kişinin daha iyileşmesiyle, sağlığına kavuşanların sayısının da 1028'e ulaştığı ifade edildi.

Filistin, Cezayir, Ürdün, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
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