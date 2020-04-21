Cezayir ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 392'ye, Irak'ta 83'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 392 olduğunu aktardı.

Fevrar, vaka sayısının 93 artarak 2 bin 811'e yükseldiğini, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1152'ye ulaştığını ifade etti.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 83'e çıktığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, 28 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının da 1602'ye ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1096'ya yükseldiği kaydedildi.