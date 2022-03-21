Cezayir ve Katar askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir ve Katar askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

21.03.2022 21:09
Cezayir ve Katar askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Cezayir ve Katar'ın iki ülke orduları arasında eğitim ve tecrübe alışverişini güçlendirme konusunu ele aldığı bildirildi.

Cezayir ve Katar'ın iki ülke orduları arasında eğitim ve tecrübe alışverişini güçlendirme konusunu ele aldığı bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'da düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2022)" kapsamında bu ülkede bulunan Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Katarlı mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit ile bir araya geldi.

Açıklamada, "Görüşmede askeri alanda iki ordunun eğitim ve tecrübe alışverişini artırmaya odaklanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Katar Genelkurmay Başkanı Nabit'in görüşmede, Cezayir'in "terörle mücadele deneyim ve politikalarından" övgüyle söz ettiği kaydedildi.

DIMDEX 2022'nin açılışına katılmak için bugün Katar'a giden Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın Doha ziyaretinin 23 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor Cezayir-Fransa ilişkileri 'ulusal hafıza' dosyası nedeniyle 60 yıl sonra çıkmaza girdi Cezayir-Fransa ilişkileri 'ulusal hafıza' dosyası nedeniyle 60 yıl sonra çıkmaza girdi

Genelkurmay Başkanı, Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir ve Katar askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 21:18:16. #1.11#
SON DAKİKA: Cezayir ve Katar askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement