Cezayir ve Katar'da koronavirüs nedeniyle iki uluslararası fuar iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir ve Katar'da koronavirüs nedeniyle iki uluslararası fuar iptal edildi - Son Dakika

Cezayir ve Katar'da koronavirüs nedeniyle iki uluslararası fuar iptal edildi

6 saat önce

Cezayir'de NAPEC Kuzey Afrika Petrol ve Gaz Sanayi Fuarı, Katar'da "DIMDEX 2020 Deniz Savunma Fuarı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Cezayir ve Katar'da koronavirüs nedeniyle iki uluslararası fuar iptal edildi, System.String[]

Cezayir'de NAPEC Kuzey Afrika Petrol ve Gaz Sanayi Fuarı, Katar'da "DIMDEX 2020 Deniz Savunma Fuarı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Organizatör şirket NAPEC tarafından yapılan açıklamada, 15-18 Mart'ta Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenmesi planlanan fuarın Kovid-19 nedeniyle 6-9 Eylül tarihlerine ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, fuarın ertelenmesinde salgın tehlikesinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde iptal edilen uçak seferleri nedeniyle katılımcıların ulaşım sıkıntılarının da göz önüne alındığına dikkat çekildi.

Katar da Kovid-19 nedeniyle DIMDEX Deniz Savunma Fuarı'nı iptal etti

DIMDEX organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. DIMDEX fuarı Sağlık Bakanlığı ve Katar hükümetinden yetkililerle yapılan yoğun istişarelerin ardından iptal edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 tehlikesinin henüz düşük seviyede olmasına rağmen toplum sağlığının öncelikli olmasından dolayı etkinliğin düzenlenmemesi yönünde karar alındığı vurgulandı.

80 ülkenin katılacağı fuarın 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu.

Katar Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüse yakalananların sayısını 8, Cezayir Sağlık Bakanlığı ise 5 olarak açıklamıştı.

Kuzey Afrika, Cezayir, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:57:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir ve Katar'da koronavirüs nedeniyle iki uluslararası fuar iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]