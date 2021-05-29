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Cezayir ve Libya ticaret hacmini artırmayı hedefleyen adımlar atıyor - Son Dakika

Cezayir ve Libya ticaret hacmini artırmayı hedefleyen adımlar atıyor

29.05.2021 18:48
Cezayir ve Libya ticaret hacmini artırmayı hedefleyen adımlar atıyor, System.String[]

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya ile ticaret hacmini artırmak adına iki ülke arasındaki Gadamis-Debdab Sınır Kapısı'nın ve ticari amaçlı deniz sefer hattının tekrar açılması için son düzenlemelerin yapıldığını duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya ile ticaret hacmini artırmak adına iki ülke arasındaki Gadamis-Debdab Sınır Kapısı'nın ve ticari amaçlı deniz sefer hattının tekrar açılması için son düzenlemelerin yapıldığını duyurdu.

Bukadum, başkent Cezayir'de düzenlenen Cezayir-Libya Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu.

Cezayirli Bakan, 2014 yılında güvenlik gerekçesiyle kapatılan Gadamis-Debdab Sınır Kapısı'nın açılması için son lojistik ve teknik düzenlemeleri yapma sürecinde olduklarını belirtti.

Ticari mal taşımacılığı alanında kullanılması için Cezayir ile Trablus arasındaki deniz hattının da yeniden açılması için son görüşmelerin gerçekleştirildiğini kaydeden Bukadum, "Cezayir'in Libya'yla ticaret hacmini artırmaya istekli" olduğunu söyledi.

Bukadum ayrıca, iki ülke arasında karşılıklı doğrudan yatırımların yapılmasını ve iki ülkeden de temsilcilerin olduğu farklı alanlarda karma şirketlerin kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de Cezayir'e ilk ziyaretini gerçekleştireceğini söyleyen Bukadum, Forum'a katılan Libya heyetine teşekkürlerini sundu.

Programda konuşan Cezayir Ticaret Bakanı Kemal Razik da Libya ile ülkesi arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında 59 milyon dolara ulaştığını ancak bu miktarın iki ülkenin sahip olduğu imkanlara kıyasla düşük kaldığını ifade etti.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc ise iki ülke arasında serbest ticari bölge kurulması gerektiğini belirterek, ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması için sınır kapısının açılacağını söyledi.

Huveyc ayrıca, üzerinde anlaşmaya varılan tekliflerin tamamı uygulanırsa, Libya ve Cezayir arasındaki ticaret hacminin yıllık 3 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Cezayirli ve Libyalı yetkililer birkaç hafta önce de Cezayir'in petrol şirketi Sonatrach'ın Libya'daki çalışmalarına yeniden başlamasını görüşmüştü.

Sonatrach şirketi, ilk kez 2011 yılında Libya'daki çalışmalarını askıya almış, 2012 yılında tekrar çalışmaya başlayan şirket, 2015 yılında güvenlik gerekçesiyle çalışmalarını durdurmuştu.

Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve İçişleri Bakanı Kemal Belcud'un da içinde olduğu Cezayirli üst düzey bir heyet, nisan ayında Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret etmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Ticaret, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir ve Libya ticaret hacmini artırmayı hedefleyen adımlar atıyor - Son Dakika


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