Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 2 bin 294'e, Lübnan'da 911'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 19 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1005 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 294'e, vaka sayısının da 75 bin 867'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 49 bin 421'e ulaştığı aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1041 yeni vaka tespit edildiğini, 861 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 911'e, vaka sayısının da 117 bin 476'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 69 bin 79 olduğu bildirildi.