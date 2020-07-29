Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 12, Lübnan'da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 614 kişinin enfekte olduğu, 356 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam vefat sayısının 1186'ya, vaka sayısının da 29 bin 229'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, 19 bin 592 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 182 kişinin enfekte olduğunu, 43 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık toplam can kaybının 55, vaka sayısının da 4 bin 202 olduğunu, 1753 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.