Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 6, Lübnan'da 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve 146 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1789'a, vaka sayısı da 52 bin 804'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısısı ise 109 artarak 37 bin 67'ye ulaştı.

Cezayirli Bakan Kovid-19'a yakalandı

Öte yandan Cezayir Yüksek Performans Sporlarından Sorumlu Devlet Bakanı Selime Suvakri de Kovid-19'a yakalandı.

Suvakri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 11 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1426 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 450'ye, vaka sayısı da 51 bin 170'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 22 bin 407'ye ulaştı.