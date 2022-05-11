Cezayir ve NATO yetkilileri, bölgedeki güvenlik sorunlarıyla ilgili iş birliğini görüştü - Son Dakika

Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Said Şangariha, NATO Uluslararası Askeri Kurmay Başkanı Hans-Werner Wiermann ile bölgedeki güvenlik sorunlarıyla ilgili iş birliği meselesini ele aldı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şangariha, Cezayir'e askeri bir heyetle resmi bir ziyaret gerçekleştiren NATO Uluslararası Askeri Kurmay Başkanı Wiermann'ı kabul etti.

Şangariha, bu ziyaretin, iki tarafın, karşılaşılan güvenlik sorunlarını daha iyi belirlemesine ve bölgeyi istikrarsızlık risklerinden daha fazla koruyacak ortak bir vizyon oluşturmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Cezayir'in uluslararası düzeyde tarafsızlık politikasını benimsediğini, çeşitli taraflar arasındaki gerilimlerden uzak durmayı istediğini ifade eden Şangariha, uluslararası toplumun ezilen halkların sorunlarını ele alış biçimini ve uygulanan çifte standart politikasını kınadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca Wiermann'ın, Cezayir'in komşu ülkelere çeşitli alanlarda yardımlar sağlayarak, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamadaki rolünden övgüyle söz ettiği kaydedildi.

Cezayir, Kuzey Afrika bölgesi başta olmak üzere terörle mücadele ve Akdeniz'deki güvenlik sorunlarında işbirliği için NATO ile devamlı görüşmelerde bulunuyor.