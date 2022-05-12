Cezayir ve Sudanlı bakanlar, enerji iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Cezayir ve Sudanlı bakanlar, enerji iş birliğini görüştü

12.05.2022 18:40
Cezayir ve Sudanlı bakanlar, enerji iş birliğini görüştü

Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi Sebil, iki ülke arasındaki enerji iş birliği olanaklarını görüştü.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi Sebil, iki ülke arasındaki enerji iş birliği olanaklarını görüştü.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Arkab, Cezayir'i ziyaret eden Sudanlı Bakan Sebil ile başkentteki makamında bir araya geldi.

Görüşmede enerji alanındaki ilişkilerin yanı sıra özellikle petrol arama ve üretiminde Cezayir ile Sudan arasındaki karşılıklı tecrübe paylaşımı ve yatırım olanakları konuşuldu.

Sudan'da elektrik üretimi ve elektrik şebekesinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, enerji ve maden kaynakları alanındaki iş birliği de masaya yatırıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Cezayirli Bakan Arkab, ülkesinin Sudan ile ilişkilerini daha da güçlendirmeye istekli olduğu vurguladı.

Afrika'ya açılmak isteyen iki ülkenin kamu enerji şirketleri arasındaki tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik isteklerine işaret eden Arkab, Cezayir olarak Sudan'la tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını, hatta bu kapsamda yakında bir mutabakat zaptı imzalama konusunda anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Cezayir makamları, milli enerji şirketi Sonatrach'ın Sudan devlet şirketi ile Libya, Moritanya, Nijer ve Sudan gibi Afrika ve Arap ülkelerinde çalışmalarını genişletmeye çalışıyor.

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Cezayir, Enerji, Maden, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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