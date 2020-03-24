Cezayir ve Tunus'ta koronavirüsle mücadele önlemleri artırılıyor - Son Dakika

Cezayir ve Tunus'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler artırılıyor.

Cezayir Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın haslalıkla mücadele kapsamında, hapishaneler için alınan bir dizi yeni karar duyuruldu.

Açıklamada, bazı sosyal paylaşım sitelerinde yer alan hapishanelerde virüs tespit edildiğine ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Tutuklular arasında salgın hastalığın yayılmasına sebep olacak her türlü iletişimin engellenmesi adına gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, yeni tutukluların 14 gün boyunca diğerlerinden tecrit edileceği ve muayene edilip, tıbbi gözetime tabi tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, tutuklu yakınlarının ziyaretinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı, tutukluların soruşturma hakimleri tarafından zorunluluk olmadıkça hapishane dışına çıkarılmasının durdurulduğu, avukatlar ile tutuklu müvekkilleri arasında doğrudan temasa izin verilmeyeceği ve hapishane dışından yiyeceklerin getirilmesinin yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Cezayir'de salgın hastalıkla mücadele kapsamında son olarak pazartesi günü yeni tip koronavirüsün en çok görüldüğü El-Buleyde kentinin karantinaya alınması ve başkent Cezayir'de 19.00 ila 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve virüsün görüldüğü tüm kentlerde de bu uygulamaya geçilmesi yönünde karar alınmıştı.

Tunus'ta karantina uygulanması için alınan yeni tedbirler

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığı, vatandaşların sağlık karantinasını uygulaması için ülkenin tamamında ordu birliklerinin takviye edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in Silahlı Kuvvetlere verdiği talimat doğrultusunda ülke topraklarında daha fazla askeri güç konuşlandırılacak, devriyelerin sayısı artırılacak ve güvenlik noktaları kurulacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ordu birliklerinin takviyesiyle; koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan sağlık önlemlerinin ihlalinin önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık karantinasının uygulanması için atılan adımlar kapsamında bugünden itibaren daha önceden konuşlandırılan ordu birliklerinin takviyesi için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Zekeri, geçen çarşamba günü yerel saatle 18.00 ila 06.00 saatlerinde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağıyla birlikte ordu birliklerinin konuşlandırılmasına başlandığını hatırlattı.

Tunus, Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 Mart'ta açıkladığı kısmi sokağa çıkma yasağının yanı sıra pazar gününden itibaren ülke çapında genel karantina ilan ederek, olağanüstü durumlar dışında evden çıkmayı sınırlandırmıştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı gün içinde yaptığı açıklamada ülke genelinde 25 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 114'e yükseldiğini duyurmuştu.