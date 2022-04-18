Cezayir ve Tunus'tan İsrail'in ihlallerine karşı Filistin'e destek - Son Dakika

Tunus ile Cezayir, İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki ihlallerine karşı Filistin halkının mücadelesine desteklerini açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre, Dışişleri Bakanı Riyad el-Malki, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra da ülkesinin, Filistin haklarını savunma ve İsrail'in kutsal mekanlara yönelik uygulamalarına karşı olduğunu yineledi.

Cezayir'in Filistin davasına ilişkin duruşunun değişmediğinin altını çizen Lamamra, Filistin topraklarındaki işgalin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteklerini dile getirdi.

Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi de Filistinli mevkidaşı Malki ile görüşmesinde, ülkesinin "işgal devletinin zorla tehcir, yıkım ve el koyma politikaları karşısında Filistin halkının mücadelesine desteklerini" belirtti.

Cerendi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki son olaylar başta olmak üzere Müslüman ve Hristiyanların kutsallarına yönelik devam eden saldırılar karşısında da Tunus'un Filistin'in yanında yer aldığını aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanı Malki ise İsrail'in saldırılarına karşı Tunus ile koordinasyona hazır olduklarını ifade etti.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya cuma ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.