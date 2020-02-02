Cezayir ve Tunus'tan, Libya diyalog toplantılarına ev sahipliği önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir ve Tunus'tan, Libya diyalog toplantılarına ev sahipliği önerisi - Son Dakika

Cezayir ve Tunus'tan, Libya diyalog toplantılarına ev sahipliği önerisi

10 dakika önce

Cezayir ve Tunus, Libyalı taraflar arasında diyalog toplantılarına ev sahipliği yapma önerisinde bulundu.

Cezayir ve Tunus'tan, Libya diyalog toplantılarına ev sahipliği önerisi, System.String[]

Cezayir ve Tunus, Libyalı taraflar arasında diyalog toplantılarına ev sahipliği yapma önerisinde bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, başkent Cezayir'de Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile basın toplantısı düzenledi.

Tebbun, "Libya'daki krizin çözümünün Libyalı tarafların kendi aralarında olması, bu ülkenin yabancı müdahaleden uzak tutulması ve buraya silah akışının durdurulması" konusunda iki ülke arasında görüş birliği olduğunu vurguladı.

Tebbun, "Tunus ve Cezayir'in çözümün başlangıcı olması, bu bağlamda Libyalı taraflarla ve tüm kabilelerle Tunus ya da Cezayir'de toplantılar yapılması konuşunda anlaştık. Böylelikle Libyalı kardeşlerimize genel seçimlerin yapılması ve yeni bir devletin temelinin atılması konusunda yardımcı olacak kurumların inşasında yeni bir döneme başlamış olacağız." dedi.

Tebbun, bu önerinin halihazırda Libya ile ilgili karar alma yetkisine sahip olan Birleşmiş Milletler (BM) ya da Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin meselesine de değinen Tebbun, "ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu sözde barış planını reddetme ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda müttefik kaldıklarını" dile getirdi.

Yakın bir zamanda Tunus'u ziyaret etmek istediğini belirten Tebbun, Tunus'ta yaşanan ekonomik sıkıntılardan ötürü ülkenin Merkez Bankası'na 150 milyon dolar para yatıracaklarını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said deç tüm konularda Cezayir ile Tunus arasında mutabakat ve uyum bulunduğunu vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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