Cezayir yargısı halk hareketinden 4 önemli aktivisti serbest bıraktı - Son Dakika

Cezayir yargısı halk hareketinden 4 önemli aktivisti serbest bıraktı

Cezayir yargısı, "Halk Hareketi" temsilcilerinden gözaltına alınan 4 aktivist hakkında denetimli serbestlik kararı aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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