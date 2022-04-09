Cezayir, Yemen'de "Başkanlık Konseyi" kurulmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Cezayir, Yemen'de "Başkanlık Konseyi" kurulmasını memnuniyetle karşıladı

09.04.2022 19:11
Cezayir, Yemen'de "Başkanlık Konseyi" kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Cezayir, Yemen'de "Başkanlık Konseyi" kurulmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Cezayir, Yemen'de "Başkanlık Konseyi" kurulmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Yemen'de geçiş döneminin tamamlanması adına kurulan Başkanlık Konseyi dolayısıyla duyulan memnuniyet ifade edildi.

Atılan bu adım, "kardeş Yemen kalkının isteklerini karşılayacak, krizlere kapsamlı çözüm getirecek ve ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak olumlu bir gelişme" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca Cezayir'in, Yemen'in güvenlik, istikrar ve refahı adına atılacak tüm adımları desteklediği vurgulandı.

Yemen'de Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen devlet televizyonunda 7 Nisan'da sabaha karşı yayınlanan açıklamada, geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden müteşekkil Başkanlık Konseyi kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, tüm yetkilerini kurulan Başkanlık Konseyi'ne devrettiğini bildirmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Cezayir, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, Yemen'de 'Başkanlık Konseyi' kurulmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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