Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 897'ye, Yemen'de 302'ye, Fas'ta 221'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 897'ye, Yemen'de 302'ye, Fas'ta 221'e yükseldi.

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Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 5 kişinin hayatını kaybettiği, 305 kişinin enfekte olduğu, 169 kişinin iyileştiği belirtildi.

Can kaybının 897'ye, vakaların 13 bin 273'e, iyileşenlerin 9 bin 371'e yükseldiği aktarılan açıklamada, bugünkü vaka sayısının, Cezayir'de virüsün ortaya çıktığı tarihten bu yana en yüksek rakam olduğu kaydedildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 15 kişinin enfekte olduğu, 13 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 302'ye, vakaların 1118'e, iyileşenlerin 430'a çıktığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 175 kişinin enfekte olduğu, 17 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 221'e, vakaların 12 bin 52'ye, iyileşenlerin de 8 bin 740'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Cezayir, Yemen, Fas, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 22:59 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
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