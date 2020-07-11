Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 996'ya, Yemen'de 364'e, Fas'ta 243'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 996'ya, Yemen'de 364'e, Fas'ta 243'e yükseldi.

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Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 996'ya çıktığı bildirildi.

Ülkedeki vaka sayısı 434 artarak 18 bin 242'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 13 bin 124'e ulaştı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 364'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 24 artışla 1380'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı 630 oldu.

Yemen'de Kovid-19 vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler 18 Mayıs'ta konuya ilişkin son açıklamalarında 4 vaka ve 1 ölüm bildirmişti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 243'e çıktığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 249 artarak 15 bin 328 olurken, sağlığına kavuşan kişi sayısı 11 bin 827'ye yükseldi.

Cezayir, Yemen, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 08:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
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