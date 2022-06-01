Cezayir, yeni geliştirilen petrol sahasında üretime başladı - Son Dakika
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Cezayir, yeni geliştirilen petrol sahasında üretime başladı

01.06.2022 16:38
Cezayir, yeni geliştirilen petrol sahasında üretime başladı

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkenin güneyinde Taylandlı bir şirketle geliştirilmekte olan petrol sahasında üretime geçildiğini açıkladı.

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkenin güneyinde Taylandlı bir şirketle geliştirilmekte olan petrol sahasında üretime geçildiğini açıkladı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Berkin Havzası'nda yer alan Hassi Bir Rekayiz sahasında ilk aşamada günde 13 bin varil petrol üretimine başlandığı belirtildi.

Alanın 17 Ocak 2010'da Tayland petrol şirketi PTTEP ile imzalanan anlaşmayla ortaklaşa geliştirildiği kaydedilen açıklamada, bölgede keşfedilen petrol kuyularını birbirine bağlama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Bu çalışmalar sonunda devreye girecek ikinci aşama kapsamında günlük 60 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaşılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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Kaynak: AA

Cezayir, Petrol, Enerji, Milli, Güncel, Son Dakika

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