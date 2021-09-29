Cezayir yerli Kovid-19 aşısının üretimine başladı - Son Dakika

Cezayir, Çin'in Sinovac laboratuvarlarıyla ortak şekilde yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimine başladığını açıkladı.

Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, Başbakan Eymen Abdurrahman, Konstantin'deki devlet ilaç şirketi Saidal'a ait bir fabrikada "Coronavac" adı verilen aşının ilk üretim aşamasını denetledi.

Abdurrahman, denetleme sonrası yaptığı açıklamada, "Cezayir'i bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Cezayir İlaç Endüstrisi Bakanlığı, dün Konstantin'deki Saidal fabrikasının Sinovac'tan alınan üretim lisansına göre Coronavac aşısını üretmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, fabrikanın üretim kapasitesi yılda 200 milyon doz olacak.

Cezayir'in aşı ihtiyacının 65 milyon doz olduğu şu ana kadar 20 milyondan fazla dozun ithal edildiği belirtiliyor.