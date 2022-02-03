Cezayir, Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine devam edecek - Son Dakika

Cezayir'in, Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı sözleşmesini uzattığı belirtildi.

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan doğal gaz şirketi DEPA ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşma kapsamında, uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz alım ve satım sözleşmesinin uzatıldığı ifade edildi.

Sözleşmenin, ocak ayı başında yürürlüğe girdiği belirtilirken, doğal gazın miktarı ve ne kadar süreyle tedarik edileceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamaya göre, taraflar, Yunanistan pazarına LNG tedarik etmek için geleneksel ortaklıklarını güçlendirme konusunda da anlaştı.

Sonatrach ile DEPA arasındaki ticari ilişkilerin 2000'de başladığı ve Cezayir şirketinin, halihazırda Yunan pazarının en önemli doğal gaz tedarikçisi olduğu ifade ediliyor.