Son Dakika Haberleri: Cezayirli 5 eski bakan hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

Cezayirli 5 eski bakan hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

8 saat önce

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Cezayirli 5 eski bakan hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, System.String[]
Cezayir Yüksek Mahkemesi beş eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Devlet televizyonu Ennahar televizyonunun aktardığına göre Yüksek Mahkeme üç eski bakan hakkındaki yolsuzluk iddialarını incelemeye alırken, iki eski bakan hakkındaki rüşvet suçlamalarıyla alakalı olarak da bir savcı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:08 
Cezayir, Dünya
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