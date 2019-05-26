Cezayirli 5 eski bakan hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması
8 saat önce
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Cezayir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:08
Yüksek Mahkemesi beş eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Devlet televizyonu Ennahar televizyonunun aktardığına göre Yüksek Mahkeme üç eski bakan hakkındaki yolsuzluk iddialarını incelemeye alırken, iki eski bakan hakkındaki rüşvet suçlamalarıyla alakalı olarak da bir savcı tarafından soruşturma başlatıldı.
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