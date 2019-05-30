Son Dakika Haberleri: Cezayirli aktivist açlık grevinde öldü
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Cezayirli aktivist açlık grevinde öldü

34 dakika önce

Cezayir'deki Amazig (Berberi) azınlığın haklarını savunan aktivist Kemaleddin Fehar (52), 50 günü aşkın süredir sürdürdüğü açlık grevinin ardından hayatını kaybetti.

Cezayirli aktivist açlık grevinde öldü, System.String[]
Cezayir'deki Amazig (Berberi) azınlığın haklarını savunan aktivist Kemaleddin Fehar (52), 50 günü aşkın süredir sürdürdüğü açlık grevinin ardından hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Fehar'ın avukatı Salah Debuz, "devlet güvenliğini sarsmak" suçlamasıyla mart ayında tutuklanan müvekkilinin 50 günden fazla süren açlık grevi sonucunda salı gecesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Müvekkilinin demir parmaklıklar arkasında "sıkıntı çektiğini ve bakımsız kaldığını" ifade eden Debuz, yetkililer hakkında şikayetçi olacağını belirtti.
Öte yandan Cezayir Adalet Bakanlığı, Fehar'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Amazig azınlığa mensup Doktor Kemaleddin Fehar, başkentin yaklaşık 500 kilometre güneyindeki Gardeya kentinde yaşayan Amazig azınlığın haklarını savunmasıyla tanınıyordu.
- Geçmiş açlık grevleri sağlığını tahrip etti
Fransız gazetesi Le Monde, Cezayirli aktivistin 2015'te iki yıl parmaklıklar arkasında kaldığı dönemde aralıklarla girdiği açlık grevleri sırasında sağlığının bozulduğunu öne sürdü.
Uluslararası Af Örgütü, Fehar'ın ölümünün tüm ayrıntılarıyla soruşturulmasını isterken, Cezayir makamlarına da "aktivistlere ve göstericilere karşı baskıcı politikaları gözden geçirme çağrısında" bulundu.
Fehar son olarak Gardeya bölgesindeki Amazig asıllı Muzabit kabilesine karşı "ayrıştırıcı" tutumu eleştirdiği bir röportajı nedeniyle tutuklanmıştı.
Amazigler, Cezayir'in yaklaşık 41 milyonluk nüfusunun yüzde 30'unu oluşturduğu ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:43 Kaynak: AA
Cezayir, Güncel
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