Cezayirli Avukatlar Buteflika'nın Adaylığını Boykot Ediyor

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Oyuncu Meral Kaplan, Ev Basma ve Çocuk Kaçırma İddialarıyla İlgili Eşinden Şikayetçi Oldu

İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır