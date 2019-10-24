Son Dakika Haberleri: Cezayirli avukatlar "gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması" için yürüdü
Son Dakika Güncel Cezayirli avukatlar 'gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması' için yürüdü

Cezayirli avukatlar "gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması" için yürüdü

24 dakika önce

Cezayir'de avukatlar, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle 8 ayı aşkın süredir düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Cezayirli avukatlar

Cezayir'de avukatlar, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle 8 ayı aşkın süredir düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Cezayirli Avukatlar Sendikasının çağrısı üzerine başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi önünde toplanan avukatlar, parlamento binasına yürüdü.

Ülkedeki halk hareketine destek olmak için düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere çeşitli kentlerden gelen avukatlar, yargı bağımsızlığının korunmasını ve gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Gösteride "Sivil devlet", "Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın", "Özgür ve demokratik Cezayir" sloganlarının yanı sıra ülkedeki petrol kuyusu faaliyetlerine yatırım yapan şirketlere vergi muafiyeti ve kolaylıklar sağlanmasını öngören akaryakıt yasa tasarısı karşıtı sloganlar atıldı.

Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler sürüyor

Cezayir'de 20 yıl boyunca yönetimde bulunan Buteflika, tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler ise gösterilerini sürdürüyor.


Ülkede yeni cumhurbaşkanı seçiminin 12 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın avukatı: Başkan birini vursa bile yargılanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli bilgilerine ulaşan 5 memura hapis cezası Af paketi, AK Parti ile MHP'nin ortak teklifi olarak TBMM'ye sunulacak Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan AP'ye Ankara'dan çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:34:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayirli avukatlar "gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması" için yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]