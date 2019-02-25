Son Dakika Haberleri: Cezayirli Avukatlardan Buteflika Karşıtı Gösteri

Cezayirli Avukatlardan Buteflika Karşıtı Gösteri

1 saat önce

Cezayir'de onlarca avukat Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Cezayirli Avukatlardan Buteflika Karşıtı Gösteri, System.String[]
Cezayir'de onlarca avukat Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'in merkezinde toplanan göstericiler, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto eden sloganlar attı, "Özgürlüğe saygı", "5. döneme hayır" ve "Anayasaya saygı" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösterinin Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya'nın yaklaşan seçimlere ilişkin mecliste konuşma yaptığı saatlerde düzenlenmesi dikkati çekti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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