Son Dakika Haberleri: Cezayirli Avukatlardan Buteflika Karşıtı Gösteri

Cezayirli Avukatlardan Buteflika Karşıtı Gösteri

21 dakika önce

Cezayir'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için Anayasa Mahkemesi binasına yürüdü.

Cezayirli Avukatlardan Buteflika Karşıtı Gösteri, System.String[]
Cezayir'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için Anayasa Mahkemesi binasına yürüdü.

Başkent Cezayir'deki Enerji Bakanlığı binasının önünde siyah cübbeleriyle toplanan avukatlar, Anayasa Mahkemesi binasına doğru harekete geçti.

Avukatlar, "Beşinci dönem anayasaya aykırı", "Anayasanın dikkate alınmamasına hayır" ve "Halkın iradesinin görmezden gelinmesine hayır" gibi sloganlar attı.

Cezayirli Avukatlar Sendikası tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, "Sendika, gelecek pazartesi gününden itibaren 4 gün boyunca ülke genelinde yargı organlarındaki tüm adli işlemlerde grev kararı aldı. Davacıların haklarını koruma hedefiyle daha önce kararlaştırılan duruşmalar grev kararından muaf tutulacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı


Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.


Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.


İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.


Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi, Cezayir, Güncel
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