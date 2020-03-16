Cezayirli Bakan'dan koronavirüs tehlikesine karşı gösterilerin durdurulması çağrısı - Son Dakika

Cezayir İletişim Bakanı Ammar Bilhimer, ülkede bir yıldan fazla süredir devam eden gösterilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulması gerektiğini belirtti.

Cezayir resmi ajansı APS'ye açıklamalarda bulunan Bilhimer, "Bazı kanaat önderleri, ülkedeki karmaşık ve tehlikeli durum nedeniyle gösterilerin ve toplantıların sona erdirilmesini istiyorlar." dedi.

Bilhimer, gösterilerin bugüne kadar çok başarılı olduğunu vurgulayarak halihazırda protestoların devam etmesi için geçerli bir neden kalmadığını ifade etti.

Cezayirli Bakan, şöyle devam etti:

"Bu zor şartlar altında, ülkeye yönelik sonuçlarını düşünmeden gösterilere devam etmek isteyenler intiharı göze alıyorlar. Virüs tehlikesi geçtikten sonra gösterilerin devam etmesine bir itirazımız yok."

Cezayir'de son olarak, 48 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, bu kişilerden 4'ü hayatını kaybetmişti.

Ülkeyi 20 yıldır yöneten Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.