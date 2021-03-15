ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

ANTALYA'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli Mohammed Mekki, geçen yıl Kurban Bayramı'nın son günü olan 3 Ağustos akşamı saat 22.30 sularında otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31), 4 yaşındaki kızıyla birlikte adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Sarah Deramchi Mekki, eşinin kiracıları Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke'den kirayı almak için evden çıktığını, ancak geri dönmediğini anlattı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, kiracıların yaşadığı dairenin olduğu sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Mekki'nin 2 kiracısıyla birlikte siteden çıkıp otomobiline bindiği görüldü.

CESEDİ, OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA BULUNDU

Emlak zengini olduğu öğrenilen Mekki, kaybolduktan 10 gün sonra evine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş haldeki otomobilinin bagajında ölü bulundu. Mekki'nin öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak bölgedeki 150 adet güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Özel ekip, birlikte otomobile bindikleri belirlenen Mekki'nin kiracıları Rus vatandaşı Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'yi gözaltına aldı. Vladimir Saharabarin poliste susma hakkını kullandı, Muhammed Ali Lalemeke ise suçunu itiraf etti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, suçu birbirinin üzerine attı. Davanın karar duruşmasına Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, iki sanığın iddianamede belirtildiği gibi 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Vladimir Saharabarin son sözünde, suçu kabul etmemekle birlikte, olay anında yanlışları olduğunu belirterek, 'Merhametinize ve adaletinize sığınıyorum" dedi. Muhammed Ali Lalemeke ise son sözünde, diyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek, pişmanlığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti her iki sanığa indirim uygulanmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-