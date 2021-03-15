ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

15.03.2021 10:11
ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıANTALYA'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali...

Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

ANTALYA'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli Mohammed Mekki, geçen yıl Kurban Bayramı'nın son günü olan 3 Ağustos akşamı saat 22.30 sularında otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31), 4 yaşındaki kızıyla birlikte adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Sarah Deramchi Mekki, eşinin kiracıları Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke'den kirayı almak için evden çıktığını, ancak geri dönmediğini anlattı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, kiracıların yaşadığı dairenin olduğu sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Mekki'nin 2 kiracısıyla birlikte siteden çıkıp otomobiline bindiği görüldü.

CESEDİ, OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA BULUNDU

Emlak zengini olduğu öğrenilen Mekki, kaybolduktan 10 gün sonra evine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş haldeki otomobilinin bagajında ölü bulundu. Mekki'nin öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak bölgedeki 150 adet güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Özel ekip, birlikte otomobile bindikleri belirlenen Mekki'nin kiracıları Rus vatandaşı Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'yi gözaltına aldı. Vladimir Saharabarin poliste susma hakkını kullandı, Muhammed Ali Lalemeke ise suçunu itiraf etti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, suçu birbirinin üzerine attı. Davanın karar duruşmasına Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, iki sanığın iddianamede belirtildiği gibi 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Vladimir Saharabarin son sözünde, suçu kabul etmemekle birlikte, olay anında yanlışları olduğunu belirterek, 'Merhametinize ve adaletinize sığınıyorum" dedi. Muhammed Ali Lalemeke ise son sözünde, diyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek, pişmanlığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti her iki sanığa indirim uygulanmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-

ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Muhammed Ali, Antalya, Emlak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Eve gelen haciz yüzünden eski kaynanasının kapısına dayandı, öfkesine yenik düşüp kadını yaraladı Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu
Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu         
10:40
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu         
09:59
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Hastanede olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, soruşturma talebi kaymakamlık tarafından reddedildi Hastanede olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, soruşturma talebi kaymakamlık tarafından reddedildi         
09:38
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 11:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Cezayirli emlak zenginini öldürenler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei