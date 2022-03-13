Cezayirli gastronomi öğrencileri Türk mutfağı eğitimi aldı - Son Dakika
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Cezayirli gastronomi öğrencileri Türk mutfağı eğitimi aldı

13.03.2022 17:01
Cezayirli gastronomi öğrencileri Türk mutfağı eğitimi aldı

Cezayirli gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri, başkentteki Cezayir Otelcilik ve Restoran İşletmeciliği Yüksek Okulu'nda (ESHRA) düzenlenen "Masterclass" eğitim programında, Türk Şef Güzide Mertcan'ın eğitmenliğinde Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin yapımını öğrendi.

Cezayirli gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri, başkentteki Cezayir Otelcilik ve Restoran İşletmeciliği Yüksek Okulu'nda (ESHRA) düzenlenen "Masterclass" eğitim programında, Türk Şef Güzide Mertcan'ın eğitmenliğinde Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin yapımını öğrendi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği ve ESHRA iş birliğinde "İftar Menüsü" temasıyla düzenlenen günübirlik programında, çeşm-i nigar çorbası, mücver, alevli testi kebabı ve saray lokması gibi Türk lezzetleri Cezayir'in genç aşçılarına tanıtıldı.

Organizasyona katılım gösteren Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın Türk yemeklerinin tanıtımı kapsamında, Cezayir'in en önemli otelcilik ve turizm yüksek okulunun talebi üzerine gerçekleştirildiğini ifade etti.

Göktaş, eğitime Türkiye'den katılım gösteren Şef Mertcan'ın Cezayirli gastronomi öğrencilerine aşçılık, Türk yemeklerinin tanıtımı, sunumu, pişirme teknikleri noktasında bilgiler aktardığını belirtti.

Baklava, dolma gibi bazı lezzetlerin hem Cezayir'de hem de Türkiye'de bulunduğunu kaydeden Göktaş, "Biz de bu ortak kültürümüzü bir araya getiren yemekleri bugün tanıtmak istedik." şeklinde konuştu.

Türklerin Cezayir'de üç asır boyunca kaldığını hatırlatan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu geleneksel bir hale getirip Türk yemeklerinin pişirilme yöntemlerini ve sunum yöntemlerini daha fazla tanıtmak istiyoruz. Türk kültürüne yönelikte önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz."

Hem kültür alışverişi hem de Türk yemeklerinin tanıtımı yapıldı

Şef Mertcan da Cezayirli genç aşçıların Türk yemeklerini öğrenmek için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Organizasyon kapsamında, Osmanlı Saray Mutfağı'ndan yemekleri tanıtmaya gayret ettiğini belirten Mertcan, şöyle konuştu:

"Onlara farklı teknikler göstermek istedim. Mücver tekniğiyle sebzeleri nasıl köfte haline getirebileceklerini, et pişirme tekniklerini, bizim ülkemizle onların ülkesi arasında et nasıl pişirilir aradaki farklar nelerdir. Hem bu şekilde kültür alışverişi sağladık hem de bizim yemeklerimizi tanıttık. Hem biraz onların yemeklerinden konuştuk."

Eğitim programının düzenlendiği ESHRA Müdürü Abdullatif Zaid de Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ne bu güzel program için teşekkürlerini sunduğunu belirterek, "Bu programla beraber Cezayirlilerin Türk lezzetlerinin sırlarını keşfetmesi için farklı organizasyonların devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

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Gastronomi, Türkiye, Cezayir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayirli gastronomi öğrencileri Türk mutfağı eğitimi aldı - Son Dakika


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