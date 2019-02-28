Son Dakika Haberleri: Cezayirli Gazetecilerden "Basına Baskı" Protestosu

Cezayirli Gazetecilerden "Basına Baskı" Protestosu

34 dakika önce

Cezayirli gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği gösterileri takip eden basın mensuplarına yönelik baskı ve engellemelere tepki gösterdi.

Cezayirli Gazetecilerden
Cezayirli gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği gösterileri takip eden basın mensuplarına yönelik baskı ve engellemelere tepki gösterdi.

Başkent Cezayir'deki Basın Özgürlüğü Meydanı'nda toplanan gazeteciler, Buteflika karşıtı gösterilere uygulanan devlet sansürü ve basın mensuplarına yönelik baskıları protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride gazeteciler sık sık "Basın özgürlüktür, demokrasidir", "Sansüre hayır" şeklinde sloganlar attı.

Maruz kaldıkları baskı ve kısıtlamaların sona ermesini isteyen göstericiler, basın özgürlüğü vurgusu yaptı.

İletişim Bakanı'ndan eylem alanına kısa ziyaret

Öte yandan Cezayir İletişim Bakanı Cemal Kavan gösterinin düzenlendiği Basın Özgürlüğü Meydanı'na gelerek eylemcilerle kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kavan'ın meydandaki gazetecilere "eylem çağrısını hangi kesimin yaptığını" sorması dikkati çekti.

Göstericiler ise Cezayirli bakanın bu sorusuna "eylem çağrısının herhangi bir kesim değil gazeteciler tarafından yapıldığı" yanıtını verdi.

Cezayir'de resmi medya ile bazı özel televizyon kanalları, geçen cuma günü başta başkent olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Buteflika karşıtı gösterileri" takip etmedikleri için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Tepkilerin artması üzerine önceki gün üniversite öğrencilerinin birçok şehirde düzenlediği Buteflika karşıtı gösteriler devlet televizyonunun akşam haberlerinde "reform talepleri" şeklinde verilmişti.

Cezayir devlet televizyonu ile devlet radyosunda çalışan gazeteciler de Buteflika karşıtı gösterilere yayın yasağı uygulanmasını protesto için eylem yapmıştı.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oluyor


Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.


Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: AA

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