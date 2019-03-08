Son Dakika Haberleri: Cezayirli Genç 30 Euro İçin Bıçaklandı

Cezayirli Genç 30 Euro İçin Bıçaklandı

1 saat önce

Fatih Yusufpaşa'da Cezayirli genç, iddiaya göre 30 Euro'sunu almak isteyen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

Cezayirli Genç 30 Euro İçin Bıçaklandı, System.String[]
Fatih Yusufpaşa'da Cezayirli genç, iddiaya göre 30 Euro'sunu almak isteyen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Bıçaklanan genç, kan kaybı sonucu ağır yaralandı.

Olay saat 04.00 sularında Fatih Yusufpaşa tramvay durağının yanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Cezayirli Muhammed İslem B.'nin cebindeki 30 Euro'sunu almak için sataştı. Sataşma sırasında direnen Muhammed İslem B, sağ bacağından bıçakla yaralandı. Aldığı bıçak darbesinin ardından Muhammed İslem B., olay yerinde hastaneye gitmek için ticari taksiye binerek hastaneye gitmeye çalıştı.

Ticari takside bulunan Cezayirli genç Zeytinburnu Davutpaşa caddesinde polise denk geldi. O sırada genç durumu polise bildirdi. Bunun üzerine yaralı olan Cezayirli gencin hastaneye sevk edilmesi için ambulans sevk edildi.

Bacağından yaralanan Muhammed, ambulansla hastanede tedavi altına alınırken, kan kaybına bağlı olarak hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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