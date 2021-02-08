Cezayirli general, Fransa'nın "nükleer denemelerle ilgili tarihi sorumluluğunu üstlenmesi" gerektiğini söyledi - Son Dakika

Cezayirli Tuğgeneral Buzid Bufriye, Fransa'nın ülkesinde yaptığı nükleer denemelerle ilgili tarihi sorumluluğunu üstlenmesi ve bu denemelerin kurbanlarına tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Cezayir ordusunun resmi yayın organı "Ordu" dergisine konuşan Bufriye, Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir topraklarındaki Sahra Çölü'nde yaptığı nükleer deneme konusuna değindi.

Açıklamasında Bufriye, "Nükleer denemelerin üzerinden 60 yıl geçtikten sonra Fransa, bu nükleer atışların yapıldığı haritaları gizliyor ve kurbanlara tazminat ödememekte ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Bufriye, şöyle devam etti:

"Fransa, nükleer denemeler konusundaki tarihi sorumluluğunu üstlenmeli. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 7 Temmuz 2017'de nükleer silahların kullanmasına yönelik kabul edilen anlaşma göz önüne alındığında, bu anlaşma, açık bir şekilde, nükleer iz bırakanların kurbanlara tazminat ödemesini öngörüyor ve uluslararası toplum nükleer güçleri geçmiş hatalarıyla yüzleşmeye çağırıyor."

BM Genel Kurulunda 2017 yılında kabul edilen nükleer silahların önlenmesine ilişkin anlaşma; ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin tarafından kabul edilmedi.

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Paris yönetimi, yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanlığının girişimiyle Fransız bir tarihçinin sömürge dönemine ilişkin hazırladığı rapor üzerinden yakın tarihiyle yüzleşme çabasına girdi.

Ancak Paris'in sömürge dönemine ilişkin Cezayir'in ısrarına rağmen resmi bir şekilde özür dilemeyi ve kurbanlara tazminat ödemeyi reddetmesi Cezayir'de tüm kesimlerin tepkisiyle karşılaştı. Bu nedenle Cezayir yönetimi söz konusu tarihçinin raporuna henüz resmi yanıt vermedi.

Fransız tarihçinin de raporunda yer verdiğine göre, Fransa Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin hayatına mal oldu.