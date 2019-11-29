- Cezayirli grup Cezayirliyi gasp etti

EDİRNE - Edirne'de, Cezayir uyruklu bir mülteciyi gasp eden Cezayirli 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne şehir merkezinde gece saatlerin de 3 kişinin 1 kişiyi dövüp gasp etmeye çalıştığı bilgisini alan polis, harekete geçti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler, gasp edilen Cezayir uyruklu şahsa teslim edilirken, Cezayirli 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.