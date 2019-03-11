Cezayirli Hakim ve Avukatlardan Buteflika Karşıtı Gösteri

Cezayir'in çeşitli kentlerinde hakim ve avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Cezayir'in çeşitli kentlerinde hakim ve avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için gösteri düzenledi.



Başkent Cezayir'deki Yargı Konseyi binası önünde toplanan onlarca avukat, Buteflika'nın adaylığı aleyhinde sloganlar attı.



Avukatlar Sendikası Başkanı Abdulmecid Silini, gösteride yaptığı konuşmada, "Biz burada tutumumuzu ortaya koymak için toplandık. Cezayir halkının değişim talebinin karşısında durabilecek kimsenin olduğunu sanmıyorum." dedi.



Göstericilerden avukat Mustafa Buşaşi de Avukatlar Birliği'nin gösteri ve boykot çağrısı çerçevesinde bir araya geldiklerini ve bundan onur duyduklarını belirtti.



Buteflika'nın adaylığına karşı halk hareketinin başladığı günden bu yana avukatların halkın yanında yerini aldığını söyleyen Buşaşi, hakimlerin de başka platformlar aracılığıyla düzenlenen gösterilere katıldığını ve bazılarının seçimlerde görev yapmayı reddettiğini aktardı.



Hakimler ilk kez gösterilere katıldı



Öte yandan ülkenin doğusundaki Bicaye kentinde de hakimler, ilk kez Buteflika karşıtı protesto gösterilerine katıldı.



Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bicaye Mahkemesi önünde toplanan göstericilerin, "Hakim ve avukatlar aynı ailedendir", "Yargının bağımsızlığı halkın talebidir" yazılı pankartlar açtığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca bazı hakimlerin, Buteflika'nın adaylığına karşı halk hareketini desteklemek amacıyla "Hakimler Kulubü" adlı bir oluşum kurmak üzere toplantı yapacakları bilgisi verildi.



Bu arada Cezayirli Avukatlar Birliği'nin aldığı karar gereği, bugünden itibaren ülkedeki tüm mahkemelerde 4 gün boyunca tüm adli işlemler boykot ediliyor.



Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı



Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.





Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.



Anayasa Mahkemesi'nin kesin aday listesini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor.



İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.



Cezayir Cumhurbaşkanlığı, dün, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den ülkeye döndüğünü duyurmuştu.

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