Cezayirli hakimlerin

Cezayir Hakimler Sendikası Başkanı Yesad Mebruk, yargıçların, gösterilerde gözaltına alınlara geçici hapis cezası verilmesi yönünde üst düzey talimatlar aldığı iddialarını yalanladı.

Başkent Cezayir'deki Yüksek Mahkeme önünde yapılan grev kapsamında AA muhabirine konuşan Mebruk, "yargının, eylemlerde Amazig (Berberi) bayrağı taşıyanların hapse atılması yönündeki talimatları uyguladığı" şeklinde insan hakları kuruluşları ve muhalif partiler tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Mebruk, daha önceki gösterilerde gözaltına alınanların, hapis yatması için hiçbir yargıcın talimat almadığını söyledi.

Ordunun Cezayir'deki gösterilerde ülke bayrağından başka bayrak açılmasını yasaklamasının ardından Amazig (Berberi) kökenlerini temsil etmek adına sarı-yeşil ve ortasında Amazig sembolünün bulunduğu bayrağı taşıyanlar gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden hakim karşısına çıkanların çoğu serbest bırakılmıştı. Geçici olarak hapiste olanlar ise yargılanmayı bekliyor.

Amaziglerin, Cezayir'in yaklaşık 41 milyonluk nüfusunun yüzde 30'unu oluşturduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Cezayir Hakimler Sendikası, pazar günü Hakimler Yüksek Konseyinin 3 bin yargıcı ilgilendiren yeni görev ve yer değişimi kararlarına tepki için genel grev kararı almıştı."