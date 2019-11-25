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Cezayirli jet hırsız kamerada

6 saat önce

Cezayirli jet hırsız kameradaEDİRNE - Edirne'de Cezayir uyruklu mültecinin çay ocağından 6 saniyede cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cezayirli jet hırsız kamerada

EDİRNE - Edirne'de Cezayir uyruklu mültecinin çay ocağından 6 saniyede cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Saraçlar Caddesi'ndeki bir çay ocağının sahibi D.D'nin aracını park ettiğini ve çay ocağında kimsenin olmadığını gören Cezayir uyruklu mülteci B.M, çay ocağına girip masa üzerinde bulunan cep telefonunu çalıp hızlıca çay ocağından uzaklaştı.

Otomobilini park ettikten sonra çay ocağına gelen ve telefonunu masanın üzerinde göremeyen çay ocağı sahibi D.D, güvenlik kameralarını incelediğinde tanımadığı bir kişinin hızlıca çay ocağına girip telefonu alıp kaçtığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın Cezayir uyruklu B.M olduğunu tespit edip gözaltına aldı. Çalınan telefon sahibine teslim edilirken şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cezayirli jet hırsız kamerada

Saraçlar Caddesi, Cezayir, Edirne, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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