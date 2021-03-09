Cezayirli kadınlar da ülke yönetiminde köklü değişiklik istedi - Son Dakika

Cezayirli kadınlar da ülke yönetiminde köklü değişiklik istedi

09.03.2021 09:11

Cezayir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen gösteride ülke yönetimindeki köklü değişiklik talebine destek verildi.

Cezayir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen gösteride ülke yönetimindeki köklü değişiklik talebine destek verildi.

Başkent Cezayir'in ana caddelerinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Gösteride, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak hareketi eylemcilerinin söylemlerine benzer pankartlar taşındı.

"Kutlamaya değil, rejimin gitmesi için geldik", "Cezayir özgür ve demokratiktir" gibi pankartlarla ülke yönetimindeki köklü değişiklik talebini desteklediklerini ifade eden göstericiler, ayrıca kadın-erkek ve miras eşitliğini talep eden sloganlar attı.

"Cezayirli kadınlar, köklü değişimi talep ediyor"

Gösteriye katılan avukat ve insan hakları aktivisti Fıtta Sedet, AA muhabirine verdiği demeçte, "Cezayir halkı, 22 Şubat 2019'da rejimin gitmesi ve değişmesi için sokaklara çıktı. Bu mücadele, Cezayirli kadınlar nezdinde de devam ediyor. Cezayirli kadınlar, bugün Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle köklü değişim talep etmek için sokaklara çıktı." dedi.

Sedet, bu eylemin ayrıca Cezayirli kadının da tam bir vatandaş olarak tanınması mesajını taşıdığını aktardı.

Fatıma Budude ise Cezayirli kadının, barışçıl devrimden yana olduğuna işaret ederek, "Değişim için her zaman bir devrimin ve devam eden bir mücadelenin içindeyiz." ifadesini kullandı.

İnsan hakları aktivisti Huriye Raham de var olan düzende bir şeyin değişmediğini ve bu durumdan yorulduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki "değişim" talebini karşılama hamleleri

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, yeni seçim yasasıyla sokaktaki "değişim" talebini karşılamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Geçen ay parlamentoyu feshederek erken seçim startı veren Tebbun dün de seçmenlerin farklı listelerden istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" sistemini içeren seçim yasasını onaylamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bu yasa ile 2016'daki seçim kanununun yol açtığı "aday listelerinde üst sıralarda yer alabilmek için dönen yolsuzluğu" gidereceğini savunmuştu.

Rejimde köklü değişim talebi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin başladığı günün 2. yılına denk gelen 22 Şubat'ta Cezayir halkı yeniden meydanlara inmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.

Cezayirli kadınlar da ülke yönetiminde köklü değişiklik istedi
Cezayirli kadınlar da ülke yönetiminde köklü değişiklik istedi
Cezayirli kadınlar da ülke yönetiminde köklü değişiklik istedi
Cezayirli kadınlar da ülke yönetiminde köklü değişiklik istedi

İnsan Hakları, Kadınlar Günü, Cezayir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayirli kadınlar da ülke yönetiminde köklü değişiklik istedi - Son Dakika


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