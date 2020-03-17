Son Dakika › Güncel › Cezayirli müezzin ezan okurken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Cezayirli müezzin ezan okurken gözyaşlarını tutamadı
6 saat önce
Korona virüs nedeniyle camilerin kapatıldığı Cezayir'de bir müezzin ezan okurken gözyaşlarını tutamadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:03 Kaynak: İHA
Korona virüs nedeniyle camilerin kapatıldığı Cezayir'de bir müezzin ezan okurken gözyaşlarını tutamadı.
Cezayir makamları, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında camileri kapatarak cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini açıkladı. Karar sonrası camiler boş kalırken Boumerdes şehrinde bir müezzin, ezan okurken gözyaşlarını tutamadı.
Öte yandan Cezayir'de şu ana kadar 60 korona virüsü vakası bildirildi, vakalardan 4'ü hayatını kaybetti. - CEZAYİR
Son Dakika Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi