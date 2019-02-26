Son Dakika Haberleri: Cezayirli Öğrenciler Buteflika'yı Protesto Etti

Cezayirli Öğrenciler Buteflika'yı Protesto Etti

1 saat önce

Cezayir'de üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etti.

Cezayirli Öğrenciler Buteflika'yı Protesto Etti, System.String[]
Cezayir'de üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etti.

Bir süredir Buteflika'nın adaylığına karşı gösterilere sahne olan Cezayir'de öğrenciler de protestocu kitlesine katıldı.


Sosyal paylaşım sitelerindeki çağrılar üzerine başkent Cezayir'deki Cezayir Üniversitesi'nin ana kampüsü ve çeşitli fakültelerinde toplanan öğrenciler, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı için aday olmasını protesto etti.


"Beşinci döneme hayır", şeklinde slogan atan eylemciler, gösterilerin barışçıl olduğunu vurguladı.


Tizi Vuzu, Becaye, Setif, Buira, Bumerdas, Vahran, Edrar, Tipaza, Konstantin, Batna ve Misila kentlerindeki üniversiteler de benzer görüntülere sahne oldu.


Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.


Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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