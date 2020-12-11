Cezayirli siyasiler, Fransız Büyükelçi'nin ülkedeki "şüpheli" temaslarına tepki gösterdi - Son Dakika

Cezayirli siyasiler, Fransız Büyükelçi'nin ülkedeki "şüpheli" temaslarına tepki gösterdi

11.12.2020 19:31
Cezayirli siyasiler, Fransız Büyükelçi'nin ülkedeki

Cezayirli siyasiler, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yaklaşık 1,5 aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için yurt dışında olduğu bir dönemde Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'nin ülkede yürüttüğü "şüpheli" temaslarına tepki gösterdi.

Cezayirli siyasiler, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yaklaşık 1,5 aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için yurt dışında olduğu bir dönemde Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'nin ülkede yürüttüğü "şüpheli" temaslarına tepki gösterdi.

Cezayir Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Milletvekili Emire Selim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Fransız Büyükelçi Gouyette'nin son dönemde bazı siyasi kesimlerle yürüttüğü ve kamuoyunda "şüpheli" olarak değerlendirilen temaslarını eleştirdi.

Selim, "Fransız Büyükelçi, siyasi hayatımızdaki boşluğu, kaos ve propaganda için kullanıyor. Bedeli ne olursa olsun geçiş dönemine hayır. Fransız Büyükelçi, insan haklarını savunma ve özgür siyasi ifade hakkına destek gerekçesiyle elçilik konutunda geçiş dönemi çığırtkanlarını konuk ediyor." ifadelerini kullandı.

"Fransız Büyükelçi'nin, Cezayir'in bir muz cumhuriyeti olmadığını anlaması gerek"

Gouyette'nin söz konusu temasları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını isteyen Selim, şunları kaydetti:

"Büyükelçi'nin, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum tarafından çağrılmasını ve kabul edilemez davranışlarından ötürü kendisine protesto notası verilmesini talep ediyorum. Büyükelçi'nin, Cezayir'in bir muz cumhuriyeti olmadığını anlaması gerek."

"Bu mesele görmezden gelinemez"

Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) Partisi Milletvekili Kemal bin Arabi de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Fransız Büyükelçi'ye tepki gösterdi.

Bin Arabi, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde medyada, siyasi kesimlerden nakledilerek sıkça yer alan, yeni Fransa Büyükelçisi'nin, bazı siyasi kesimlerle gizli ve şüpheli görüşmeler gerçekleştirdiğine dair haberler dikkatimi çekiyor. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ülke makamlarından, konuya müdahale etmesini ve bu bilgileri ayrıntılı şekilde soruşturmasını talep ediyorum. Çünkü bu mesele, görmezden gelinemez. Konu, Cezayir devletinin dokunulmaz egemenliğiyle alakalıdır."

Cezayir basını: Fransız Büyükelçi ülkedeki bazı kesimlerle "şüpheli" görüşmeler yapıyor

Son dönemde Cezayir medyasında yer alan bazı haberlerde, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Gouyette'nin ülkedeki bazı siyaset ve medya kesimleriyle "şüpheli" görüşmeler yaptığı yazılmıştı. Söz konusu görüşmelerin, Fransa'nın Cezayir'in iç işlerine müdahale ettiği yorumlarının konuşulduğu bir dönemde ve özellikle Cumhurbaşkanı Tebbun'un yurt dışında tedavi gördüğü bir sırada gündeme gelmesi dikkati çekmişti.

Cezayir'in 75 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tebbun, 24 Ekim'de ekibinden bazı isimlerin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle tüm programlarını iptal ederek kendisini karantinaya aldığını ve görevini uzaktan yürüteceğini duyurmuştu. Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ülkesindeki askeri hastanede tedavi görmeye başlayan Tebbun, 28 Ekim'de de tedavi için Almanya'ya gitmişti.

Fransa'nın Cezayir'in iç işlerine müdahale ettiği yorumları

Öte yandan Cezayir kamuoyunda, Fransa'nın, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan karar tasarısı gölgesinde Cezayir'in iç işlerine müdahale ettiği yorumları yapılıyor.

Cezayir'de "rejimin partisi" olarak nitelenen UKC, AP'nin onayladığı karar tasarısında Cezayir'deki insan haklarına ilişkin getirdiği eleştirilerin arkasında Fransa'nın olduğunu bildirmişti.

UKC Genel Sekreteri Ebul Fazl Baci, UKC Siyasi Büro toplantısında yaptığı konuşmada, AP'nin onayladığı Cezayir'deki insan hakları durumuna ilişkin karar tasarısının sömürgeci güçler, özellikle de Fransa'nın yönlendirmesiyle kabul edildiğini söylemişti.

AP, 26 Kasım'da Cezayir'deki İnsan Haklarının Durumu başlıklı karar tasarısını onaylamış ve tasarıda Cezayir'deki insan hakları durumunun endişe verici olduğunu kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı, Büyükelçi, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayirli siyasiler, Fransız Büyükelçi'nin ülkedeki 'şüpheli' temaslarına tepki gösterdi - Son Dakika


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