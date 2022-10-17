Cezayirli üniversite öğrencileri kurdukları Türkçe atölyesinde konuşma pratiği yapıyor - Son Dakika
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Cezayirli üniversite öğrencileri kurdukları Türkçe atölyesinde konuşma pratiği yapıyor

17.10.2022 11:06

Cezayir'de Türkçe öğrenen üniversite öğrencileri, konuşma pratiği yapmak için kendi imkanlarıyla kurdukları "Evet Türkçe!" dil atölyesinde her hafta bir araya gelerek, çeşitli oyun ve aktivitelerle Türkçelerini geliştiriyor.

Cezayir'de Türkçe öğrenen üniversite öğrencileri, konuşma pratiği yapmak için kendi imkanlarıyla kurdukları "Evet Türkçe!" dil atölyesinde her hafta bir araya gelerek, çeşitli oyun ve aktivitelerle Türkçelerini geliştiriyor.

Cezayir 2 Üniversitesi Türkçe Bölümü yüksek lisans öğrencileri Yusra Belkessam ve Kevser Ferrah, "Yalnız değilsin" sloganıyla başlattıkları dil atölyesi etkinliği kapsamında Türkçe eğitimi gören öğrencileri kafe ve kültür merkezlerinin dersliklerinde topluyor.

AA muhabirine konuşan proje öncüsü Kevser Ferrah, Türkçe dil atölyesi kurma fikrinin zaman içerisinde " Nerede, nasıl pratik yapılabilir?" diye düşünürken ortaya çıktığını söyledi.

Ferrah, atölyenin isminin kolay ve ezberlenebilir olduğu için "Evet Türkçe!" olmasını tercih ettiklerini belirtti.

Başlangıçta kafelerde ders yaptıklarını aktaran Ferrah, daha sonra bazı okulların boş sınıflarında ve kültür merkezlerinin toplantı odalarında buluşmaya başladıklarını anlattı.

"Yalnız değilsin" sloganıyla "Türkçe öğrenirken tek başına değilsin" mesajı veriliyor

Ferrah, dil atölyesi projesinde "Yalnız değilsin" sloganını kullanma nedenlerini ise şöyle ifade etti:

"Neden yalnız değilsin sloganı? Çünkü bazı arkadaşlarımız Cezayir'de beraber pratik yapmak için çok fazla Türk olmadığından yalnız başlarına Türkçe öğrenmişler. Bu yüzden, 'Yalnız değilsin' sloganıyla; 'Evet Türkçe! projesi sizin için yapıldı, hadi beraber toplanalım ve buluşalım, hadi beraber pratik yapalım, artık öğrenirken yalnız değilsin' mesajı veriliyor."

Papatyanın sarı kısmı Türkçe, etrafındaki beyaz yapraklar da öğrenciler

Atölyenin öncülerinden Belkessam ise logoda kullandıkları papatyanın anlamını şöyle anlattı:

"Çocukken papatyanın yapraklarını koparırken 'seviyor, sevmiyor' yapardık, sonunda ortadaki sarı kısmı elimizde kalırdı. Burada da beyaz yapraklar Türkçe öğrenmek isteyenleri, ortadaki sarı kısım da Türkçeyi temsil ediyor, yani bizler Türkçenin etrafında toplanıyoruz."

Atölye derslerine Türkiye'den Türkçe okutmanları da destek veriyor

Yapılan pratik derslerine daha önce Cezayir'e öğrenci değişim programıyla gelen Türkçe okutmanlarının da destek verdiğini kaydeden Belkessam, "Öğrenci değişim programıyla Cezayir'e gelen Türk arkadaşlarımızla yakın dostluklarımız oluştu. Buradayken onlarla buluşur, sohbet eder, beraber Cezayir'i gezerdik. Şimdi Türkiye'deler ve bizim Türkçe atölyemize severek destek veriyorlar." diye konuştu.

Belkessam, "Bugün gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmamıza da Türkiye'deki Celal Bayar Üniversitesi'nde okutman olan Emine Uğurlu arkadaşımız uzaktan bağlantıyla katılarak bizlerle beraber oldu." dedi.

Yoğun ilgi dolayısıyla bazı öğrenciler derslere çevrim içi yöntemle katılım gösteriyor

Sınıfta ders mantığının öğrencileri bazen sıktığını belirten Belkessam, buluşmaların daha eğlenceli ve hareketli olması için beraber kelime oyunları, bulmaca, isim ezberleme, karaoke gibi aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Atölye derslerine ilginin çok fazla olduğuna işaret eden Belkessam, buluşmalara Cezayir'in farklı şehirlerinden birçok öğrencinin katılım gösterdiğini, başkentte bulunmayan öğrencilerin çevrim içi yöntemlerle derslere iştirak edebildiğini dile getirdi.

Belkessam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cezayirliler Türkçeyi genellikle ilk olarak dizilerden duyuyor, seviyor ve öğrenmeye başlıyorlar. Biz 'hadi pratik yapmak için bir yerlerde toplanalım' dediğimizde herkes çok heyecanlandı."

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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayirli üniversite öğrencileri kurdukları Türkçe atölyesinde konuşma pratiği yapıyor - Son Dakika

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