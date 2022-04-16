Cezayirli uzmana göre Avrupa baskı yapsa da Cezayir kapasitesinin üzerinde gaz pompalayamaz - Son Dakika

İtalya gibi Avrupa ülkeleri, enerjide Rusya'ya bağımlılıklarını azaltmak için Cezayir'e yönelmeye başlarken, bu ülkenin Avrupa baskı yapsa dahi fazla miktarda gaz pompalama imkanına sahip olmadığı ifade ediliyor.

Rusya- Ukrayna savaşına tepki gösteren Avrupa ülkelerinden İtalya'nın, Cezayir'in kapısını çalması, bu ülkeye gaz konusunda bir fırsat alanı oluşturdu. Ancak Rusya ile Cezayir'in doğal gaz üretim kapasitesi arasında büyük bir fark var.

Resmi verilere göre, Rusya yılda 638 milyar metreküp, Cezayir ise 130 milyar metreküpün biraz üzerinde doğal gaz üretimi yapıyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından ABD, Rus gazı ve petrol ithalatını durduracağını açıkladı. İngiltere de yıl sonunda Rusya'dan enerji alımını durdurmayı planlıyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin 11 Nisan'da gerçekleştirdiği ve doğal gaz anlaşması yaptığı Cezayir ziyaretinin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde enerji konusunda iş birliğini ele aldı.

Avrupa enerjiyle ilgili yanlış bir bakış açısına sahipti

Konuyla ilgili değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaşan Cezayirli ekonomi uzmanı Mustafa Mukaydeş, Ukrayna'daki savaş ve yaşanan gelişmelerin, Avrupa'nın enerjiyle ilgili birçok konuda yanlış bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

"Avrupalılar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Rusya'ya aşırı bağımlı olmamayı konuşuyordu. Ancak sahadaki durum tam tersi yöndeydi." diyen Mukaydeş, Cezayir'le yapılan uzun süreli gaz anlaşmasını iptal etmek istemeleri ve en fazla 10 yılla sınırlandırmalarının, Avrupa'nın hatalarından olduğunu ifade etti.

Mukaydeş, "Avrupa başlangıçta uzun süreli anlaşmalardan kurtulmak ve serbest gaz piyasasına yönelmek istiyordu." dedi.

"Avrupa'da gaz tedariki konusunda endişeler var"

Cezayirli analist, Ukrayna savaşının Rus enerjisinin arzını durduramasa bile Avrupa'da petrol ve gaz tedariki konusunda ciddi endişeleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

" Körfez'de, Nijerya'da veya farklı bölgelerde ne kadar alternatif kaynaklara başvurmaya çalışsalar da orta vadede Avrupa için bir çözüm görünmüyor." ifadelerini kullanan Mukaydeş, en azından bunu göz önünde bulundurarak, Cezayir'in Almanya ve Avusturya gibi diğer Avrupa ülkelerine gaz tedarikini artırması ihtimalinin bulunmadığını savundu.

Mukaydeş, Cezayir'in İtalya, İspanya, Türkiye, Portekiz ve Fransa gibi Avrupalı ??ortaklarla sözleşmeleri bulunduğuna ve yapılan sözleşmelerde mutabık kalınan miktarları her zaman yerine getirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın taleplerine ve baskılarına rağmen Cezayir'in mevcut olandan daha fazla gaz pompalaması mümkün değil. Cezayir bu gibi süreçlerde gaz alanlarını tüketmeyecek ve kapasitesinin üzerinde gaz pompalamayacaktır."

Mukaydeş, "Şahsen Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikinin duracağını uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü bu durum tarafların çıkarına hizmet etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya-Cezayir-Avrupa doğal gaz boru hattı

Ukrayna krizinin, öncelikle Avrupa'nın tüketimini karşılamaya yönelik olduğu göz önüne alındığında Nijerya-Cezayir-Avrupa doğal gaz boru hattı projesini öne alabileceğini söyleyen Mukaydeş, şunları söyledi:

"Proje Avrupa'ya yönelik olmasına rağmen hiçbir Avrupa ülkesinin bu projeye desteğini beyan ettiğini görmedik. Hatta İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi sırasında birçok ülke Batılı şirketlerin diğer ülkelerdeki fosil enerji yatırımlarını dondurmaları için çalıştı."

Cezayirli analist Mukaydeş, Ukrayna savaşı ve dünyadaki gaz kriziyle eş zamanlı olarak Cezayir ile Nijerya'nın, Afrika'nın ormanlarından Avrupa'ya geçmesi beklenen projeye yeniden ilgi göstermeye başladığını sözlerine ekledi.