Cezayirli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarının bakımına yardım ediyor - Son Dakika

Cezayirli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarının bakımına yardım ediyor

24.10.2020 11:11
Cezayirli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarının bakımına yardım ediyor, System.String[]

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli Projesi" kapsamında kente gelen Cezayirli veteriner Massinissa Zegh, gönüllü olarak sokak hayvanları ile ilgileniyor.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli Projesi" kapsamında kente gelen Cezayirli veteriner Massinissa Zegh, gönüllü olarak sokak hayvanları ile ilgileniyor.

Derneğin sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlar kanalıyla projeden haberdar olan ve 1,5 ay önce Sinop'a gelen Cezayirli veteriner Massinissa Zegh, Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'nde gönüllü olarak sokak hayvanlarının ameliyatlarını yapmaya başladı.

Dernek tarafından sadece konaklama masrafları karşılanan veteriner, haftanın beş günü bakımevinde ameliyatların yanı sıra kedi ve köpeklerin aşılarını da yapıyor.

"İnsanlar hayvanlarla aynı dünyayı paylaştıklarının farkında olmalı"

Massinissa Zegh, AA muhabirine, projenin kendilerini geliştirmek isteyen veterinerler için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Proje aracılığıyla Sinop'a geldiğini, böylece hem çok sevdiği hayvanlarla zaman geçirme fırsatı yakalandığını hem de mesleğini geliştirdiğini anlatan Zegh, "Çok iyi çalışma ortamı var. Tecrübeli veteriner hocalarımızla ameliyatlara giriyoruz. Hayvanlara aşılar yaparak sağlık durumlarını takip ediyorum." dedi.

Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zegh, şöyle devam etti:

"Burada imkanlar çok fazla. Geldiğim için çok memnun oldum. İnsanlar çok saygılı. Veteriner Volkan Bey hocamız var, kendisinden çok şeyler öğreniyorum. Ayrıca hayvanlar çok seviliyor. Genel anlamda Türkiye'de gördüğüm kadarıyla sokak hayvanları ile yakından ilgileniliyor. Bizim ülkemizde maalesef bu kadar barınak yok. Ülkeme döndüğümde barınakların açılması için mücadele edeceğim."

Massinissa Zegh, hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Hayvanlara taş gözüyle bakamayız. Onlar da birer cana sahip. İnsanlar hayvanlarla aynı dünyayı, aynı doğayı paylaştıklarının farkında olarak hareket etmeli. Bir sokak canlısını korumak, kollamak dünyanın neresinde olursa olsun insanlık görevimizdir." diye konuştu.

Sokak Hayvanları, Sosyal Medya, Veteriner, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayirli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarının bakımına yardım ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti 20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış         
08:51
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi         
01:33
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu         
20:22
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 11:16:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayirli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarının bakımına yardım ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei