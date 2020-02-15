CEZAYİRLİ YANKESİCİ YAKALANDI - Son Dakika
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CEZAYİRLİ YANKESİCİ YAKALANDI

6 saat önce

FATİH'te yankesicilik yaparak cep telefonu çalan Cezayir uyruklu Bachır K. yakalandı.

CEZAYİRLİ YANKESİCİ YAKALANDI, System.String[]

FATİH'te  yankesicilik yaparak cep telefonu çalan Cezayir uyruklu Bachır K. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri üzerine takibe aldığı Cezayir uyruklu Bachır K.(28)'yi Beyazıt tramvay durağı yakınlarında durdurdu. Bachır K.'nin Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde Kırgızistan uyruklu Gulzhamal K.'nin cep telefonunu çalan şüpheli olduğu tespit edildi.  Bachır K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

Öte yandan Bachır K.'nin tramvay istasyonunda Gulzhamal K.'nin cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin cep telefonunu çalma anı

-Şüphelinin uzaklaşması

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cezayir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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