Son Dakika Haberleri: Cezayirliler '3b'nin İstifasını İstiyor

Cezayirliler '3b'nin İstifasını İstiyor

49 dakika önce

- Cezayirliler '3B'nin istifasını istiyorCEZAYİR - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika'nın istifasının ardından göstericiler, şimdi de devletin en üst kademesinde bulunan ve ismi B harfi ile başlayan 3 yetkilinin istifasını isteyerek protesto gösterisi düzenledi.

- Cezayirliler '3B'nin istifasını istiyor

CEZAYİR - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika'nın istifasının ardından göstericiler, şimdi de devletin en üst kademesinde bulunan ve ismi B harfi ile başlayan 3 yetkilinin istifasını isteyerek protesto gösterisi düzenledi.
Cezayir halkı, Buteflika'nın istifasının ardından sistemin değişmesini talep ederek sokaklara indi.
Göstericiler, kısaca "3B" olarak adlandırdıkları soy isimleri "B" harfi ile başlayan 3 devlet yetkilisinin de görevi bırakmasını talep etti. İstifası istenen Milli Konsey'in Başkanı Abdülkadir Bensalah, Başbakan ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedouine ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Belaiz Buteflika'ya yakınlığıyla biliniyor.
Bir gösterici yaptığı açıklamada, "Başkanın istifası bizim ana isteğimizdi şimdi de gerçek ve toplu bir rejim değişikliği istiyoruz" dedi. Göstericilerden biri olan kamu bankası görevlisi Nureddin Dimi, "Esaslı bir değişim istiyoruz, geçici çözümlere ihtiyacımız yok" ifadesini kullandı.
Ülkede anayasal düzen korunurken, Milli Konsey Başkanı Bensalah'ın 3 ay sonra yapılacak seçimde Devlet Başkanı seçilmesi bekleniyor. Bugün ilk defa halk, Buteflika'sız bir Cezayir'de protesto düzenledi. Buteflika 20 yıllık iktidarından sonra halkın ve ordunun baskısıyla geçtiğimiz Salı günü görevden ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:01 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni Ziyaret Etti İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 21:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayirliler '3b'nin İstifasını İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]