Cezayirliler Buteflika'nın İstifasını Kutluyor

- Cezayirliler Buteflika'nın istifasını kutluyorCEZAYİR - Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını kutlamak için sokaklara döküldü.

- Cezayirliler Buteflika'nın istifasını kutluyor



CEZAYİR - Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını kutlamak için sokaklara döküldü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını açıklamasının ardından kutlamalar başladı. Ellerinde Cezayir bayraklarıyla sokaklara dökülen Cezayirliler, başkent başta olmak üzere ülke genelinde kutlama yapıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, bugün uzun zamandır devam eden protestoların ve ordunun çağrısının ardından resmen istifa ettiğini açıkladı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmasını protesto etmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi

İmamoğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye Çağrıda Bulundu: İnisiyatif Almaya Davet Ediyorum

CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu

AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur