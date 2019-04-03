Son Dakika Haberleri: Cezayirliler Buteflika'nın İstifasını Kutluyor

Cezayirliler Buteflika'nın İstifasını Kutluyor

6 dakika önce

Cezayirliler Buteflika'nın istifasını kutluyorCEZAYİR - Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını kutlamak için sokaklara döküldü.

Cezayirliler Buteflika'nın İstifasını Kutluyor, System.String[]
Cezayirliler Buteflika'nın istifasını kutluyor

CEZAYİR - Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını kutlamak için sokaklara döküldü.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını açıklamasının ardından kutlamalar başladı. Ellerinde Cezayir bayraklarıyla sokaklara dökülen Cezayirliler, başkent başta olmak üzere ülke genelinde kutlama yapıyor.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, bugün uzun zamandır devam eden protestoların ve ordunun çağrısının ardından resmen istifa ettiğini açıkladı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmasını protesto etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:23 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı CHP, İstanbul'da Bulunan Oyları Kameralarla Takip Ediyor AK Parti'den İstanbul Seçimi İçin Son Açıklama: Fark Çok Hızlı Azalıyor, Paniğe Kapıldılar! ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 03:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayirliler Buteflika'nın İstifasını Kutluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]