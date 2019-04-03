Cezayirliler Buteflika'nın İstifasını Kutluyor

Cezayirliler Buteflika'nın istifasını kutluyorCEZAYİR - Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını kutlamak için sokaklara döküldü.

Cezayirliler Buteflika'nın istifasını kutluyor



CEZAYİR - Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını kutlamak için sokaklara döküldü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını açıklamasının ardından kutlamalar başladı. Ellerinde Cezayir bayraklarıyla sokaklara dökülen Cezayirliler, başkent başta olmak üzere ülke genelinde kutlama yapıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, bugün uzun zamandır devam eden protestoların ve ordunun çağrısının ardından resmen istifa ettiğini açıkladı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmasını protesto etmişti.

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